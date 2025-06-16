التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل

وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء الإثنين، عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة، في ظل التصعيد العسكري المستمر بين طهران وتل أبيب.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الدفاعات الجوية الإيرانية نجحت في إسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-35"، وذلك فوق مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب إيران.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الطائرة تُعد الرابعة من نفس الطراز التي يتم تدميرها منذ بداية التصعيد، ما يعكس – بحسب المصدر – فعالية أنظمة الدفاع الإيرانية في التعامل مع التهديدات الجوية المتكررة.

وكان قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، قد أعلن في تصريحات سابقة عن إسقاط 10 طائرات إسرائيلية في مواقع متفرقة داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدًا قدرة الدفاعات الإيرانية على الرد الحازم.

كما ذكرت "تسنيم" في تقرير نُشر يوم الجمعة الماضي أن القوات الإيرانية نجحت في أسر طيار إسرائيلي بعد إسقاط طائرته، واعتبرت ذلك "نجاحًا جديدًا" يعكس ما وصفته بـ"كفاءة الدفاعات الإيرانية في التصدي للاعتداءات".