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بالفيديو.. رد فعل الإيرانيين لحظة قصف إسرائيل لمبنى التليفزيون

07:17 م الإثنين 16 يونيو 2025

قصف إسرائيل لمبنى التليفزيون الإيراني

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كتب- محمد جعفر:

استهدف هجوم صاروخي إسرائيلي مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران، ما أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء منه وتصاعد أعمدة من الدخان، وخلال بث مباشر، اضطرت إحدى المذيعات إلى مغادرة الاستوديو على الهواء.

وأظهر مقطع فيديو من البث المباشر، لحظة استهداف المبنى بالصواريخ الإسرائيلية، حيث ردد العاملون في القناة عبارة "الله أكبر الله أكبر"، كردة فعل تلقائية على القصف الذي تعرض له المبنى.

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عدد من العاملين وإصابة آخرين جراء الهجوم الصاروخي الإسرائيلي.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية قبل بدء القصف بقليل، أن جيش الاحتلال يخطط لاستهداف مبنى التلفزيون الإيراني في العاصمة طهران، في تصعيد جديد للتوترات بين الطرفين.

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