بالفيديو.. رد فعل الإيرانيين لحظة قصف إسرائيل لمبنى التليفزيون

كتب- محمد جعفر:

استهدف هجوم صاروخي إسرائيلي مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران، ما أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء منه وتصاعد أعمدة من الدخان، وخلال بث مباشر، اضطرت إحدى المذيعات إلى مغادرة الاستوديو على الهواء.

وأظهر مقطع فيديو من البث المباشر، لحظة استهداف المبنى بالصواريخ الإسرائيلية، حيث ردد العاملون في القناة عبارة "الله أكبر الله أكبر"، كردة فعل تلقائية على القصف الذي تعرض له المبنى.

⭕️⭕️🚨#عاجل

🚨إسرائيل تهاجم هيئة الإذاعة الإيرانية!

🚨مبنى الإذاعة والتلفزيون التابع للنظام يحترق ويتصاعد منه الدخان.

🚨تم قصف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

🚨تم استهداف استوديو البث المباشر لشبكة الأخبار pic.twitter.com/2xjcX0FuY1 — الثورة الإيرانية (@MMOHAMMADA1) June 16, 2025

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عدد من العاملين وإصابة آخرين جراء الهجوم الصاروخي الإسرائيلي.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية قبل بدء القصف بقليل، أن جيش الاحتلال يخطط لاستهداف مبنى التلفزيون الإيراني في العاصمة طهران، في تصعيد جديد للتوترات بين الطرفين.