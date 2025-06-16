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القسام وسرايا القدس تعلنان استهداف قوة إسرائيلية بخان يونس

03:18 م الإثنين 16 يونيو 2025

كتائب القسام

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(وكالات)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، أنها تمكنت بالتنسيق مع سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من استهداف قوة عسكرية إسرائيلية كانت تتحصن داخل أحد المنازل شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام، في بيانها، أن الاستهداف تم باستخدام قذيفة موجهة مضادة للأفراد، وأسفر عن وقوع عدد من أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأضاف البيان أن وحدة القنص التابعة للقسام تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في الموقع نفسه باستخدام بندقية "الغول القسامية".

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كتائب القسام خان يونس استهداف قوة إسرائيلية سرايا القدس
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