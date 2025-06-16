الرئيس الإيراني: لم نسعَ للحرب ولم نبادر بها

وكالات

جدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد، على أن بلاده "لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية"، بل "أعطت الدبلوماسية فرصة وأفسحت المجال للمفاوضات والحوار".

وقال بزشكيان خلال مشاركته في جلسة عقدها مجلس الشورى الإسلامي في إيران اليوم الاثنين، إن لبلاده "الحق في الاستفادة من الطاقة النووية والأبحاث التي تفيد شعبها، وليس من حق أحد أن يسلب هذا الحق من النظام والجمهورية الإسلامية"، مشدداً على تمسّك بلاده بهذا الحق، ومؤكدًا أنها "لا تخشى من أي قوة في سبيل تحقيق هدفها".

وأضاف بزشكيان: "لا يستطيع العدو القضاء على إيران وشعبها بالقتل والإرهاب، إذ أن هناك مئات الأبطال الآخرين الذين سيحملون الراية ويتابعون المسير بعد كل عملية استهداف"، موضحاً: "لسنا من اعتدى.

اليوم نحتاج إلى الوحدة والتماسك أكثر من أي وقت مضى، وعلى جميع أبناء الشعب الإيراني أن يتكاتفوا ويصمدوا ويواجهوا العدوان الإجرامي الذي تتعرض له إيران".

واعتبر بزشكيان أن الولايات المتحدة تستخدم القوة، وخلافاً للأعراف الدولية، "تسمح للكيان الإسرائيلي بشن عدوان على إيران"، موضحاً أن بلاده لم تسعَ للحرب ولم تبادر بها، بل "الإرهابيين الصهاينة هم من اغتالوا قادة وعلماء إيران" على حد تعبيره.