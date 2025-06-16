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إسرائيل تحت القصف.. إيران تشن أوسع هجوم على تل أبيب وحيفا

05:34 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الصواريخ البالستية

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وكالات

شنت إيران هجمة جديدة بالصواريخ البالستية على إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وتعد الهجمة الإيرانية الجديدة هي الأوسع حتى الآن، إذ أدت إلى سقوط صواريخ في تل أبيب وحيفا.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى وجود إصابات خطيرة وربما قتلى في تل أبيب نتيجة انهيار مبان، بينما أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن تلقي عدة بلاغات في المنطقة الوسطى ومنطقة الساحل.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن صافرات الإنذار دوت في جميع أنحاء إسرائيل، من الجليل شمالا إلى إيلات جنوبا، وسط تقارير عن سقوط عدة صواريخ في المنطقة الوسطى.

وتحدثت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن اندلاع حريق في محطة كهرباء حيفا، من جراء الهجوم الصاروخي.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ مؤخرا من إيران باتجاه إسرائيل، موضحا أن منظومات الدفاع "تعمل على اعتراض هذا التهديد".

وقال الجيش مخاطبا الإسرائيليين: "عليكم دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وأضاف: "لن يسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة. عليكم مواصلة العمل وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

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