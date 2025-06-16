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الأوسع منذ بدء الحرب.. ما تفاصيل هجوم إيران على مناطق مختلفة في إسرائيل؟

04:40 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الهجوم الإيراني على إسرائيل

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وكالات

أعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل، فجر اليوم الاثنين، رصد بدء هجوم إيراني على مناطق مختلفة من إسرائيل.

وتركز الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب وحيفا وغرب القدس وإيلات ومناطق أخرى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، ببدء هجوم إيراني واسع النطاق استهدف مناطق متفرقة داخل إسرائيل، في تصعيد غير مسبوق بين الطرفين.

وأشارت المصادر إلى دوي صافرات الإنذار في عدد من المدن والمناطق، من بينها حيفا، عكا، الجليل الغربي، خليج حيفا، الجليل الأسفل، وطبريا، وسط حالة من الذعر.

وأكدت التقارير سماع دوي انفجارات في شرق تل أبيب، غرب القدس، مدينة حيفا، ومحيط مطار بن غوريون الدولي.

فيما ذكرت التقارير أن الانفجارات سُمعت في مختلف أنحاء إسرائيل نتيجة ما وصف بأنه "هجوم صاروخي إيراني واسع".

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، سقطت عدة صواريخ داخل مدينة تل أبيب، وأُصيب أحد المباني بإصابة مباشرة.

كما تم تسجيل ضربات مباشرة في عدة مواقع داخل تل أبيب الكبرى وجنوب البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وصرحت فرق الإسعاف الإسرائيلية أنها توجهت إلى عدة مواقع عقب تلقيها بلاغات بسقوط صواريخ، مشيرة إلى أن تل أبيب الكبرى كانت من بين المناطق المستهدفة بشكل مباشر.

وتحدث شهود عيان لإذاعة الجيش عن سقوط صواريخ إيرانية في ثلاث مناطق مختلفة ضمن تل أبيب الكبرى، فيما دوت صافرات الإنذار مجددًا في اللد وشرق تل أبيب الكبرى ومستوطنات غربي الضفة الغربية.

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