إسرائيل تقرر إغلاق عدد من سفاراتها حول العالم

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إغلاق عدد من ممثلياتها وسفاراتها في العالم تحسبا لتعرضها لهجمات.

كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن بلاده لم تبدأ هذه الحرب لكنها ردت بحزم، و"إذا استمرت الاعتداءات فستكون ردودنا أكثر إيلاما للمعتدين".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، مقاطع فيديو تُظهر اندلاع حرائق في عدة مناطق داخل إسرائيل، وذلك عقب سلسلة من الضربات الصاروخية التي استهدفت مناطق مختلفة، أبرزها مدينتا حيفا وتل أبيب.

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، تسببت الهجمات في وقوع إصابات وأضرار مادية، فيما أظهرت المقاطع المصورة تصاعد ألسنة اللهب في مناطق متفرقة، وسط تحركات مكثفة لطواقم الإطفاء والطوارئ.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تتعامل مع ثلاث مناطق سقطت فيها صواريخ في مدينة حيفا، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صاروخًا سقط على مبنى في شرق تل أبيب، مشيرة إلى إصابة مباشرة في الموقع.