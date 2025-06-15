الجيش الإسرائيلي يبدأ سلسلة هجمات ضد مواقع صواريخ أرض- أرض في إيران

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأحد، إنه بدأ سلسلة هجمات ضد عشرات من مواقع إطلاق صواريخ أرض-أرض غربي إيران.

وقبل وقت قليل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم طائرة تزود بالوقود في مطار مشهد ويعمل على تحقيق التفوق الجوي في كافة أنحاء إيران.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الضربة في مشهد هي الأبعد مسافة منذ بدء العملية وتم تنفيذها على بعد 2300 كيلومتر.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن وسائل إعلام رسمية إيرانية، قولها إن مطار مشهد ومدرجه لم تلحق بهما أي أضرار إثر الضربة الإسرائيلية.

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية، أنه لم تسجل أي أضرار في منشآت ومدرج مطار هاشمي نجاد بمدينة مشهد.

وأشار موقع نورنيوز الإيراني، إلى أن التقارير تفيد بأن الهجوم الإسرائيلي على مطار مشهد تم تنفيذه بمسيرة انقضاضية.