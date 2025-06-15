نتنياهو: سنواصل الهجوم حتى القضاء على قدرة طهران النووية

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن بلاده بدأت الهجوم على إيران بسبب "تهديد وشيك"، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا يمكنها السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية قد تُنقل إلى الحوثيين وجهات أخرى.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل كانت تواجه "تهديدًا وجوديًا" من إيران، تمثل في تسريع جهود إنتاج القنبلة الذرية، إلى جانب تطوير ترسانة الصواريخ الباليستية.

وأضاف: "نفذنا ضربات ناجحة ضد مواقع نووية إيرانية عميقة تحت الأرض، ونجحنا في إرجاع البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء بشكل كبير".

وأكد نتنياهو أن الهجوم أسفر عن تدمير المنشأة النووية الرئيسية في نطنز، إلى جانب مفاعل أصفهان، قائلاً: "بدون مفاعل أصفهان، لا يمكن لإيران الوصول إلى السلاح النووي".

وأعلن عن تصفية قائد جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، واصفًا عنصر المفاجأة بأنه "ركيزة أساسية للنجاح".

وحول أهداف العملية، شدد نتنياهو على أن الهجوم لن يتوقف إلا بعد القضاء الكامل على القدرات النووية الإيرانية، مؤكدًا: "سنفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المفاوضات النووية قد تكون مجدية فقط إذا تخلّت إيران عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وكشف عن أن اغتيال حسن نصر الله، زعيم حزب الله، كان جزءًا من ما وصفه بـ"تفكيك المحور الإيراني"، مشيرًا إلى أن العملية نُفذت بعنصر المفاجأة أيضًا.