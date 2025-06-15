الأردن يفتح مجاله الجوي بعد إغلاقه وسط هجمات بين إسرائيل



وكالات

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، اليوم الأحد، إعادة فتح الأجواء الجوية للمملكة في أعقاب إغلاقها أمس السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

وأعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني، هيثم مستو، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، الأحد، إعادة فتح الأجواء الأردنية منذ الساعة الرابعة فجرا، بعد إجراء تقييم الأمن وللمخاطر للأجواء.

وأضاف أن عددا من الشركات حولت مسارها عند إغلاق الأجواء، وهي حاليا في طريقها للعودة إلى المطارات الأردنية، مثل الملكية الأردنية.

وأشار إلى إنه جرى إبلاغ جميع شركات الطيران بقرار إعادة فتح الأجواء الأردنية.

كان رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني، قد أشار في وقت سابق إلى وجود تواصل كامل مع سلطات الطيران خارج المملكة ومع الأجهزة الأمنية، لتزويد الطائرات بتوجيهات محددة للابتعاد عن الأجواء الأردنية في حال وجود أي مؤشرات على تزايد المخاطر.

وأكد إعلام الطائرات المتوجّهة إلى الأردن أو العابرة لأجوائه بضرورة التزود بوقود احتياطي، لتمكينها من تحويل مساراتها إلى مطارات أخرى في حال حدوث أي طارئ مفاجئ، وفقا للغد.