

وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظر نشر على 4 أحداث وقعت خلال الليلتين الماضيتين، في إطار المواجهات المدمرة مع إيران.

يأتي ذلك، فيما تظهر المشاهد والصور المتداولة من مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية لا سيما في تل أبيب وسط إسرائل، دمارا هائلا، غير مسبوق، بالإضافة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقا لروسيا اليوم.

وقد سجل فجر اليوم مقتل 4 على الأقل في بات يام جنوب تل أبيب، ومئات الجرحى والمفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على مبنى بشكل مباشر.

وتعرضت إسرائيل هذه الليلة لهجوم صاروخي إيراني، وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الهجوم أدى إلى مقتل 4 قتلى و240 مصابا وعشرات العالقين تحت الأنقاض جراء سقوط الصواريخ الإيرانية في بات يام جنوب تل أبيب.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شاهد عيان قوله إن هناك دمارا غير طبيعي في بات يام جراء سقوط صاروخ إيراني بالمنطقة.