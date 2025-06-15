إعلان

إعلام عبري: الرقابة العسكرية الإسرائيلية تحظر النشر على 4 أحداث وقعت الليلتين الماضيتين

07:15 ص الأحد 15 يونيو 2025

إيران وإسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظر نشر على 4 أحداث وقعت خلال الليلتين الماضيتين، في إطار المواجهات المدمرة مع إيران.

يأتي ذلك، فيما تظهر المشاهد والصور المتداولة من مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية لا سيما في تل أبيب وسط إسرائل، دمارا هائلا، غير مسبوق، بالإضافة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقا لروسيا اليوم.

وقد سجل فجر اليوم مقتل 4 على الأقل في بات يام جنوب تل أبيب، ومئات الجرحى والمفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على مبنى بشكل مباشر.

وتعرضت إسرائيل هذه الليلة لهجوم صاروخي إيراني، وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الهجوم أدى إلى مقتل 4 قتلى و240 مصابا وعشرات العالقين تحت الأنقاض جراء سقوط الصواريخ الإيرانية في بات يام جنوب تل أبيب.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شاهد عيان قوله إن هناك دمارا غير طبيعي في بات يام جراء سقوط صاروخ إيراني بالمنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وإسرائيل إسرائيل إيران الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظر النشر على 4 أحداث إقامة مركزا لاستيعاب قتلى الهجوم الإيراني مستودعات النفط الإيرانية هجمات إيران على إسرائيل استهداف إيران معهد وايزمان القدرات النووية الإيرانية إسقاط النظام الإيراني صورايخ إيران الحرب بين إسرائيل وإيران إطلاق صواريخ من إيران على تل أبيب إطلاق صواريخ من إيران التجسس لصالح إيران ضربات إيران على إسرائيل فيديو لحظة إصابة الصواريخ الإيرانية لمدينة حيفا قصف إسرائيلي على إيران مباراة إيران وأمريكا بكاء لاعبي منتخب إيران إي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية
الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار
هجوم إيراني جديد بالصواريخ الباليستية والمسيرات على إسرائيل (تغطية خاصة)