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إعلام عبري: إسرائيل هاجمت وزارة الدفاع الإيرانية

12:48 ص الأحد 15 يونيو 2025

انفجارات في طهران

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وكالات
قالت القناة 14 العبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت وزارة الدفاع ومقر البرنامج النووي ومختبرات نووية ومنشآت نفطية في العاصمة الإيرانية طهران.
وذكرت القناة 12 العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على أهداف عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران بالتوازي مع دوي صفارات الإنذار في إسرائيل.
وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن عشرات المقاتلات الحربية شاركت في الهجمات الأخيرة على إيران.
ودعت وكالة تسنيم الإيرانية، المواطنين الابتعاد عن مخزن النفط الذي تعرض لهجوم إسرائيلي غرب طهران لتسهيل الإغاثة.

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