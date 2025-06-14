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إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي

01:35 م السبت 14 يونيو 2025

بهروز كمالوندي

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وكالات
أكدت إيران، السبت، أن موقع فوردو النووي الواقع قرب مدينة قم تعرّض لأضرار محدودة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، نقلًا عن وكالة إسنا شبه الرسمية.

وقال كمالوندي: "كانت هناك أضرار محدودة في بعض المناطق داخل موقع فوردو للتخصي، قمنا مسبقًا بنقل جزء كبير من المعدات والمواد إلى مواقع آمنة، ولم تسجّل أضرار جسيمة، ولا توجد أي مخاوف بشأن التلوث الإشعاعي".

ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك نتيجة مباشرة لضربة إسرائيلية، حيث قال مسؤول في الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن إسرائيل لم تضرب فوردو.

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إيران منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هروز كمالوندي موقع فوردو النووي
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