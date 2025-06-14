حرب إسرائيل وإيران.. ماذا يحدث؟ (لحظة بلحظة)

القاهرة – مصراوي:

تشهد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أخطر موجات التصعيد العسكري منذ سنوات، بعد اندلاع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، تحوّلت سريعًا من تهديدات متبادلة إلى ضربات جوية عنيفة وهجمات طالت العمق في كلا البلدين.

فجر الجمعة، قصفت إسرائيل أهدافًا داخل الأراضي الإيرانية، بينها منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة، إضافة إلى اغتيالات طالت كبار القادة العسكريين وأيضًا علماء نوويين لتكون تلك الضربة هي الأقوى منذ بدء الهجمات المتبادلة بين الطرفين.

لمتابعة تطورات الضربة الإسرائيلية على إيران يمكن متابعتها عبر مصراوي وللمتابعة اضغط هنا:

ولم تنتظر إيران كثيرا للرد على الهجوم الإسرائيلي واغتيال قادتها، فبدأت بالرد عبر سلسلة هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت عدة مدن إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين في تطور ينذر بانزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية واسعة النطاق.

لمتابعة تطورات الرد الإيراني والهجمات على تل أبيب يمكن متابعتها عبر مصراوي وللمتابعة اضغط هنا:

وتستمر الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، في حين حذرت طهران دولا حليفة لتل أبيب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بعدم التدخل، وفي حال تدخلهم للدفاع عن حليفتهم سيتم استهداف القواعد الخاصة بهم في المنطقة.

ويستمر مصراوي في تقديم تغطية خاصة ترصد آخر التطورات لحظة بلحظة، مع تحليلات ومتابعات لمجريات الأحداث القائمة بين إيران وإسرائيل، وانعكاساتها المحتملة على الوضع الإقليمي والدولي.

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