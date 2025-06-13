إيران تشن هجوماً واسعاً على إسرائيل (تغطية خاصة)

وكالات

شنت إيران هجوم صاروخي واسع النطاق على إسرائيل، وذلك رداً على ما وصفته بـ"الاعتداءات الإسرائيلية" ضمن عملية أُطلق عليها اسم "قوة الأسد".

شمل الهجوم إطلاق مئات الصواريخ الباليستية، معتبرةً أنه "رد ساحق" على الضربات التي استهدفت منشآت إيرانية.

وسُمعت انفجارات في سماء القدس وتل أبيب يوم الجمعة، بينما أطلقت إيران صواريخ نحو إسرائيل، مدشّنة بذلك حملتها الانتقامية بعد أن دمرت موجات الضربات الإسرائيلية سلسلة القيادة العسكرية في طهران واستهدفت منشآت نووية حيوية.

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ودوت صفارات الإنذار في مختلف أنحاء إسرائيل، بما في ذلك في القدس، ورُصد تصاعد الدخان في سماء تل أبيب بينما طُلب من السكان التوجه إلى الملاجئ: "يجب عليكم الدخول إلى المناطق المحمية والبقاء هناك حتى إشعار آخر"، حسبما جاء في بيان للجيش الإسرائيلي.

ونشرت وكالة تسنيم الرسمية الإيرانية، صور من الموجة الثانية للهجمات الصاروخية على إسرائيل من عملية الوعد الصادق 3، وذلك ردا على ضربات إسرائيل لطهران فجر الجمعة. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية عبر إكس: "في الموجة الأولى من الوعد الحقيقي، تم استهداف ثلاث وزارات حرب صهيونية".

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وأسفرت الهجمات الصاروخية الإيرانية على الاحتلال الإسرائيلي عن إسقاط مقاتلتين إسرائيليتين وأسر قائدة إحدى المقاتلتين، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

كما تسببت الهجمات في إصابة 34 شخصاً، وفقاً لما أعلنه الإسعاف الإسرائيلي، إلى جانب استهداف ثلاث وزارات حكومية، بالإضافة إلى عشرات المباني والمركبات التي تعرضت للإصابة، سواء بفعل الصواريخ الإيرانية أو الصواريخ الاعتراضية.

وقال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، إن "إيران لن تسمح لإسرائيل بالإفلات من الجريمة الكبرى التي ارتكبتها"، مضيفاً: "حياة العدو ستكون مريرة بلا شك".

من جانبها، أكدت القوات الإسرائيلية رصدها إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رفع حالة التأهب، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار قد تُفعّل في عدة مناطق خلال الدقائق المقبلة.

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