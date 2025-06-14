وكالات:

أفادت مصادر إعلامية إيرانية، صباح اليوم السبت، بأن موجة جديدة من الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت منشآت نفطية حساسة في مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية وشبكات دولية، فإن الضربات أصابت مصافي لتكرير النفط ومرافق طاقة استراتيجية، وسط تصاعد أعمدة الدخان من محيط المجمعات الصناعية في المدينة.

ولم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي من الحكومة الإيرانية أو منظمة الطاقة الإيرانية حول حجم الخسائر البشرية أو المادية.

فيما تحدثت بعض المصادر عن تعليق مؤقت للعمليات في عدد من المصافي نتيجة الحريق والانفجارات.

يشار إلى أن إيران وإسرائيل تبادلتا الهجمات، صباح اليوم السبت، حيث دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، وسُمع دويّ عدة انفجارات في طهران.

وفجر الجمعة، شنت إسرائيل هجومًا جويًا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان.

واستهدف الهجوم الإسرائيلي 15 موقعًا في مختلف أنحاء إيران، بينها أصفهان، تبريز، شيراز، كرمنشاه، وأراك، ما أسفر عن مقتل 78 شخصًا، بينهم مسؤولون عسكريون كبار، بينما أُصيب أكثر من 320 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وفق ما صرّح به مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة.

وفي المقابل، ردت إيران على الهجوم الإسرائيلي بدفعة من الصواريخ أطلقها الحرس الثوري من قواعد صاروخية في طهران وكرمانشاه.

وأسفرت الضربات الصاروخية الإيرانية في وسط إسرائيل عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 آخرين، وفق ما أفاد به أفاد الإسعاف الإسرائيلي.