تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران

هزّت العاصمة الإيرانية طهران، فجر الجمعة، انفجارات عنيفة، في تطور ميداني خطير أكدته تقارير إيرانية وعالمية متطابقة.

وبينما لم تُصدر السلطات الإيرانية بعدُ أي بيان رسمي حول طبيعة الانفجارات أو مواقعها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو "ينفذ هجمات داخل إيران في هذه الأثناء"، في واحدة من أكثر العمليات المباشرة والعلنية التي تنفذها تل أبيب ضد أهداف داخل العمق الإيراني.

يأتي ذلك في ظل تصعيد خطابي وعسكري يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن العملية العسكرية ضد إيران "ستستمر لكل الوقت اللازم"، مشيرًا إلى أنها تهدف لتدمير قدراتها النووية والصاروخية، ومنعها من امتلاك سلاح نووي يهدد أمن إسرائيل والمنطقة. كما اتهم إيران ببناء "وحش إرهابي" يسعى للقضاء على إسرائيل، محذرًا من ترك هذا الخطر للأجيال القادمة، في وقت وصف فيه النظام الإيراني بأنه "العدو المشترك" لشعوب المنطقة، ودعا الإيرانيين إلى التحرر منه.

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