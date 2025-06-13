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نتنياهو: إذا حصلت إيران على سلاح نووي فلن نبقى في المنطقة

06:13 م الجمعة 13 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه حددت الهجوم على إيران في أواخر أبريل الماضي ولكنه نفذ اليوم لأسباب عملياتية.

وأضاف أنه بعد اغتيال نصر الله وكسر المحور الإيراني تقدمت طهران نحو تصنيع سلاح نووي، موضحا أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي فلن تبقى إسرائيل في المنطقة.

كان قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد محمد باكبور، قال إن "أبواب جهنم ستُفتح قريبا على العدو الصهيوني القاتل"، في تهديد مباشر يأتي وسط الهجوم الإسرائيلي على طهران واغتيال قيادات إيرانية واستهداف منشآت نووية.

كانت صحيفة واشنطن بوست، أفادت نقلا عن مصادر مطلعة، بأن المستشفيات الإسرائيلية فرضت حالة تأهب قصوى، ونقلت المرضى إلى مرافق تحت الأرض، تحسّبا لأي هجمات محتملة من إيران.

وتعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بـ"رد قوي" على الضربات الإسرائيلية، وقال إنه "سيجعل العدو يندم على أفعاله الحمقاء".

وقال مسعود بزشكيان في بيان متلفز إن "الأمة الإيرانية ومسؤولي البلاد لن يظلوا صامتين في مواجهة هذه الجريمة"، مضيفا أن رد إيران سيكون "قانونيا".

كما دعا الشعب الإيراني إلى "تجنب الالتفات" للشائعات، دون الخوض في تفاصيل أكثر. وقال: "عليهم أن يقفوا صفًا واحدًا، ويدعموا مسؤوليهم، ويثقوا بالقيادة".

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