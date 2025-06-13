إعلام عبري: إسرائيل تستهدف مصنعًا للصواريخ في شيراز الإيرانية

وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بأن هجوما إسرائيليا جديدا يستهدف مدينة شيراز جنوبي إيران.

وقالت القناة 12 العبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف مصنعا لإنتاج الصواريخ في شيراز.

وذكرت القناة العبرية، أن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل شن هجمات على إيران ويقصف منطقة تبريز شمال غرب إيران.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، بأن مطار تبريز يتعرض لهجوم إسرائيلي عنيف ويتصاعد دخان كثيف من تلك المنطقة، مشيرة إلى أن إسرائيل شنت منتصف ظهر اليوم مجددا هجمات على عدة مناطق من مدينة تبريز شمال غربي إيران.

وأكدت القناة 12 العبرية، أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر مطار تبريز.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت باكر من اليوم، هجوما واسع النطاق استهدف عددا من المواقع الإيرانية بما في ذلك منشآت نووية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن الهجوم على إيران قتل رؤوس المنظومة الأمنية الإيرانية، كما استهدف المنظومة الدفاعية لطهران.

وأشار المتحدث، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يهاجم في الأراضي الإيرانية، مضيفا "طيارونا يهاجمون وما زالوا يهاجمون المنشآت النووية الإيرانية".

وأوضح المتحدث، أن 200 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران، مشيرا إلى أنه تم استخدام 300 قنبلة في إطار تنفيذ الهجمات على إيران، مؤكدا أن إيران كانت قريبة من الحصول على سلاح نووي و"هدف عمليتنا هو القضاء على التهديد".

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل رئيس الحرس الثوري ورئيس الأركان وبعض الأسماء التي سيُعلن عنها لاحقا.

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