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إيران: الهجوم الإسرائيلي هزيمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

11:43 ص الجمعة 13 يونيو 2025

طائرات سلاح الجو الإسرائيلي

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وكالات

قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان، الجمعة، إن الاعتداء الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن الدولي.

وأشارت الهيئة الإيرانية، إلى أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي لم يدن تهديد إسرائيل سابقا ولا هجوم اليوم، مؤكدة أن صمته "تواطؤ ونعتقد أن الوكالة أضحت أداة بيد الكيان الصهيوني".

وشددت الهيئة الإيرانية، على أن هجوم إسرائيل هزيمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقصيرها غير المبرر وعدم قيام مديرها بواجبه، موضحة أن "الضغوط السياسية والعسكرية لن تضعف عزيمة علمائنا وموظفينا في القطاع النووي".

وذكرت الهيئة الإيرانية، أن الهجوم على منشأة نطنز النووية ألحق أضرارا في أجزاء مختلفة منها، مؤكدة أنه لا يوجد أي تسرب لتلوث إشعاعي أو كيميائي خارج المنشأة في أصفهان وسط إيران.

وأوضحت الهيئة الإيرانية، أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية في صفوف كوادرها العاملة في منشأة نطنز.

وأشارت الهيئة الإيرانية إلى أن الهجمات ألحقت أضرارا بأجزاء مختلفة من مجمع أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم، موضحة أن التحقيقات أظهرت عدم وجود أي تسرب إشعاعي أو كيميائي خارج المجمع.

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