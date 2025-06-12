نجاة راكب واحد.. وفاة 241 من ركاب الطائرة الهندية المنكوبة

القاهرة- مصراوي

أكدت شركة طيران الهند أن 241 من أصل 242 راكبًا لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة، مما يجعل البريطاني من أصل هندي فيشواش كومار راميش، البالغ من العمر 40 عامًا، هو الناجي الوحيد من الكارثة.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "نأسف لإبلاغكم بأنه من بين 242 راكبًا كانوا على متن الطائرة، تم تأكيد وفاة 241 منهم. الناجي الوحيد يتلقى العلاج حاليًا في المستشفى. الركاب كانوا من جنسيات متعددة، من بينهم 169 هنديًا، 53 بريطانيًا، 7 برتغاليين، ومواطن كندي واحد".

وأضاف البيان: "الناجي الوحيد هو مواطن بريطاني من أصول هندية. وتتقدم طيران الهند بأحرّ التعازي لعائلات الضحاي، ونركز جهودنا الآن بشكل كامل على تلبية احتياجات المتضررين وأُسرهم وأحبائهم. وقد وصل فريق من موظفي الدعم التابعين لطيران الهند إلى أحمد آباد لتقديم المساعدة الإضافية".

واختتمت الشركة بيانها بالقول: "طيران الهند تتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية التي تحقق في هذا الحادث".

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، كانت متجهة إلى لندن وعلى متنها 242 راكبًا، بعد دقائق فقط من إقلاعها من مدينة أحمد آباد في غرب الهند يوم الخميس، في ما يُعد أسوأ كارثة طيران في العالم خلال عقد.

سقطت الطائرة في منطقة سكنية، واصطدمت بسكن طلاب كلية الطب خلال فترة الغداء، بينما كانت في طريقها إلى مطار "غاتويك" جنوب العاصمة البريطانية.