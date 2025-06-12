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مقتل 30 شخصا في حادث غرق قارب ركاب بشمال غرب الكونغو

08:58 م الخميس 12 يونيو 2025

حادث غرق قارب ركاب

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(أ ب)

قال سكان محليون ووسائل إعلام إن ثلاثين شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بينهم عدد من الطلاب، جراء غرق قارب ركاب في مقاطعة إكواتور الواقعة شمال غرب الكونغو، وسط أحوال جوية بالغة السوء.

وتتواصل عمليات البحث عن العديد من المفقودين.

وقال مدير المنطقة، جوستين مبوتو، لوسائل إعلام محلية إن القارب كان يقل قرويين وبضائع عبر بحيرة تومبا في منطقة بيكورو عندما غرق مساء أمس الأربعاء.

وأضاف أنه تم انتشال 30 جثة، ولا يزال المزيد من الأشخاص في عداد المفقودين.

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حادث غرق قارب بحيرة تومبا الكونغو مقتل 30 شخص
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