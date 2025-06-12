ترامب يعلق على حادث الطائرة الهندية المنكوبة

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عرض على الهند المساعدة في التعامل مع حادث تحطم الطائرة "المروّع" الذي وقع اليوم.

وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى أن "لا أحد كان لديه أي فكرة عما حدث."

وأضاف: "يبدو أنها كانت تحلّق بشكل جيد"، مؤكدًا أن الحادث يُعد "واحدًا من أسوأ حوادث الطيران في التاريخ".

قُتل أكثر من 200 شخص عندما تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، كانت متجهة إلى لندن وعلى متنها 242 راكبًا، بعد دقائق فقط من إقلاعها من مدينة أحمد آباد في غرب الهند يوم الخميس، في ما يُعد أسوأ كارثة طيران في العالم خلال عقد.

سقطت الطائرة في منطقة سكنية، واصطدمت بسكن طلاب كلية الطب خلال فترة الغداء، بينما كانت في طريقها إلى مطار "غاتويك" جنوب العاصمة البريطانية.

وصرّح قائد شرطة المدينة جي. إس. مالك لـ"رويترز" أن السلطات انتشلت 204 جثث من موقع الحادث، ولم ترد أي تقارير عن ناجين. ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عن الشرطة أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم.