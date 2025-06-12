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الأمم المتحدة: انهيار شبكة الإنترنت بغزة يشل عمليات الإغاثة

07:32 م الخميس 12 يونيو 2025

الحرب على غزة أرشيفية

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وكالات

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إن انهيار شبكة الإنترنت في قطاع غزة أدى إلى شلل في عمليات الإغاثة الإنسانية.

وأشار إلى أن انقطاع الشبكة، الذي يُعتقد أنه نتيجة للعمليات العسكرية المكثفة، تسبب في توقف خدمات الطوارئ، ما يمنع المدنيين من الحصول على الدعم المنقذ للحياة.

وبحث رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية مؤتمر نيويورك المقبل، معتبرين أنه يمثل فرصة حقيقية لدفع جهود السلام في المنطقة، وتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

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