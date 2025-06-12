استباقًا لمحادثات عمان.. نتنياهو يوجّه رئيس الموساد بلقاء ويتكوف غدًا

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس الموساد للقاء المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف غدا قبيل محادثات عمان.

ونقلت الصحيفة العبرية عن ويتكوف، قوله إنه بحث مع نتنياهو هاتفيا حالة التوتر المتزايدة في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة عدم السماح أبدا لإيران بتخصيب اليورانيوم أو تطوير قدرة نووية بأي شكل.

وأكد ويتكوف، أن إيران النووية ستكون تهديدا وجوديا على إسرائيل، موضحا أن طهران تمتلك كمية كبيرة من الصواريخ ما يمثل تهديدا وجوديا لأمريكا والعالم والخليج.

ومن المقرر أن تنعقد الجولة السادسة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة يوم الأحد المقبل في العاصمة مسقط.