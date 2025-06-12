نتنياهو: سنقضي على حماس في غزة.. وسنعيد المختطفين لوطنهم أحياء وأموات



وكالات

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال استقباله الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي في الكنيست، إن الإمبراطورية العثمانية لن تعود.

جاء ذلك في إطار إشادته بالدعم الذي يقدمه الرئيس الأرجنتيني لإسرائيل في المحافل الدولية، ودور الأرجنتين التاريخي كملجأ اقتصادي لليهود الذين فروا إليها في القرن التاسع عشر هربًا من الدولة العثمانية.

وأشار بعد حديثه عن الكرة الأرجنتينية وتعلقه الشخصي بنجومها، إلى أن ما تمثله الأرجنتين للشعب اليهودي يتجاوز حدود كرة القدم، فهي في القرن التاسع عشر كانت ملاذا آمنا لآلاف اليهود الذين لجأوا إليها هربا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ليس فقط في أوروبا الشرقية بل أيضا في الإمبراطورية العثمانية، التي لا أعتقد أنها ستعود إلى الحياة قريبا، رغم اعتقاد البعض غير ذلك، وفق وصفه.

وتطرق نتنياهو إلى الحرب في غزة، قائلا: "سنقضي على حكم حماس في قطاع غزة، وسنعيد جميع المختطفين إلى وطنهم، أحياء وأموات، دون استثناء"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "سنتأكد من أن غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن"، مشيرا إلى أن "خافيير يشاركنا هذه الروح العظيمة، التي تدعم الحق الإسرائيلي بقوة"، وفقا لتعبيره.

جدير بالذكر أن الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب شهدت تصعيدا كبيرا بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بأنها "دولة إرهاب"، واتهمها بارتكاب "جرائم حرب".

ونتيجة لذلك، قامت أنقرة بتعليق بعض العلاقات التجارية والعسكرية، كما دعت إلى مقاطعة إسرائيل، وواصلت دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بما في ذلك تقديم شكاوى لمحكمة العدل الدولية.