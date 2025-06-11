بالفيديو.. ترامب يصف المتظاهرين في لوس أنجلس بـ"الحيوانات"

وكالات

في خطاب ألقاه من قاعدة عسكرية، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتظاهرين في مدينة لوس أنجلس بـ"الحيوانات"، مدعيًا أن المدينة تتعرض لاجتياح من قبل "أعداء أجانب"، في إشارة إلى الاحتجاجات المتواصلة ضد سياسات إدارته بشأن الهجرة.

وجاءت تصريحات ترامب تزامنًا مع دخول حظر تجوّل ليلي حيز التنفيذ مساء الثلاثاء، بموجب قرار من رئيسة بلدية لوس أنجلس، كارين باس، التي أكدت أن القرار يهدف إلى "وقف أعمال التخريب والنهب" التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.

وقال ترامب: "هذا الانفلات الأمني لن يستمر... لن نسمح بمهاجمة عناصر الأمن الفدرالي، ولن نسمح باجتياح مدينة أمريكية واحتلالها من قبل أعداء أجانب"، متهمًا المتظاهرين بأنهم يرفعون "أعلام دول أخرى بفخر" بهدف تنفيذ ما وصفه بـ"هجوم شامل على السلم والنظام والسيادة الوطنية".

ووجه ترامب دعوة إلى الدول الأوروبية للتحرّك سريعًا لمواجهة ما أسماه بـ"الهجرة غير المنضبطة"، مؤكدًا أن ما يحدث في لوس أنجلس ليس استثناءً، بل هو نموذج لفوضى تعمّ عددًا من الدول الأوروبية أيضا، مضيفا: "من الأفضل لهم أن يتصرفوا قبل فوات الأوان".

وأطلقت شرطة لوس أنجلس حملة اعتقالات واسعة، أسفرت مساء الثلاثاء عن توقيف 25 شخصًا بتهمة خرق حظر التجول، وفقًا لصحيفة لوس أنجلس تايمز، التي أشارت إلى توقّعات بارتفاع عدد المعتقلين مع استمرار تفريق المتظاهرين.