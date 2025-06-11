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اندلاع حريق ثان في إيران بالقرب من ميناء رجائي

04:24 م الأربعاء 11 يونيو 2025

حريق ارشيفية

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بإندلاع حريق في مستودع للنفايات بالقرب من "ميناء رجائي" في محافظة "هرمزكان" جنوبي إيران.


وقبل قليل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بوفاة 3 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين في حريق اندلع بخزان للميثانول في ميناء بوشهر جنوب البلاد.


وقال رئيس قسم الطوارئ الطبية بمحافظة بوشهر، حسن موسوي، إن حريقًا اندلع في خزان الميثانول التابع لشركة "كاوه" للبتروكيماويات في ميناء دير في محافظة بوشهر أدى حتى الآن إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بحسب "إرنا".


ونقلت "إرنا" عن موسوي قوله: وقعت هذه الحادثة في الساعة 11:30 صباح اليوم بحسب التوقيت المحلي، لافتًا إلى أنه "نظرًا لحجم الحادث، قد يرتفع عدد المصابين والقتلى".


وذكر رئيس قسم الطوارئ الطبية في محافظة بوشهر الإيرانية، أنه إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

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حريق في إيران ميناء رجائي ميناء بوشهر
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