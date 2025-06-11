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محكمة أوروبية ترفض دعوى ضد حماية مناطق الصيد في أعماق البحر

01:43 م الأربعاء 11 يونيو 2025

الاتحاد الأوروبي

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لوكسمبورج - (د ب أ)


رفضت ثاني أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء دعوى ضد تحديد مناطق صيد في أعماق البحر على أنها مناطق محمية.


وهذا يعني أن هذه المناطق سوف تبقى محددة للمساعدة في حماية الحياة البرية.


وكانت إسبانيا وعدة شركات صيد قد تقدمت بشكاوى ضد قرار المفوضية الأوروبية بحظر الصيد باستخدام معدات صيد القاع في هذه المناطق بشمال شرق المحيط الأطلسي بسبب هشاشة النظام البيئي البحري.


وأيدت المحكمة في لوكسمبورج المفوضية في حكمها، ورفضت الدعاوى.


وقال القضاة إن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن حماية المحيطات و الاستكشاف المستدام لها، وفي هذا السياق، للمفوضية الحق في اتخاذ إجراءات لحماية الموائل البحرية.


كما أكدت المحكمة أن قرار حماية هذه المناطق يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.



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الاتحاد الأوروبي لوكسمبورج أعماق البحر
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