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وزير خارجية إسرائيل يرفض استقبال اتصال من نظيره البريطاني

10:43 ص الأربعاء 11 يونيو 2025

جدعون ساعر

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رفض استقبال اتصال من نظيره البريطاني ديفيد لامي، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها بريطانيا بحق الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.


وأمس الثلاثاء، أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، بأن المملكة المتحدة تنضم إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش.


وقالت "التايمز"، إن المملكة المتحدة ستجمد أصول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش وتفرض حظر سفر عليهما الثلاثاء.

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جدعون ساعر وزير خارجية إسرائيل ديفيد لامي
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