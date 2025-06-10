وكالات

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير عقد اجتماعًا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية رون ديرمر، ورئيس الأركان وأعضاء فريق التفاوض بهدف الحصول على تحديثات حول الخطوط العريضة لإطلاق سراح الأسرى ومناقشة الخطوات التالية.

وفي سياق متصل نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نتنياهو إنهاء الحرب في قطاع غزة وقال إنها قد استنفدت نفسها، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي أخبر نتنياهو أنه يريده أن ينهي الحرب وليس فقط عبر مقترح ويتكوف.

وأضافت القناة في تصريحاتها عن المصادر ذاتها أن ترامب أخبر نتنياهو أن إنهاء الحرب في غزة سيساعد في المفاوضات مع إيران.

ومن جانبها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن نتنياهو أبلغ ترامب أمس أن المفاوضات مع إيران لا جدوى منها وتستخف بالولايات المتحدة، مشيرًة إلى أن ترامب رد بحدة بأن تصريحات نتنياهو بشأن الهجوم على إيران لا تساعد وأن واشنطن تعمل على اتفاق.

وأفادت الهيئة أن ترامب أوضح لنتنياهو أن واشنطن ستستنفذ الخيارات الدبلوماسية مع إيران قبل اللجوء لخطوات أخرى.