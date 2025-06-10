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رويترز: ارتفاع عدد القتلى إلى 9 أشخاص في هجوم على مدرسة في النمسا

01:01 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

شرطة النمسا

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وكالات


أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد القتلى في هجوم على مدرسة في مدينة جراتس النمساوية إلى 9 أشخاص وإصابة آخرين.


وأفادت وكالة الأنباء النمساوية الرسمية (ORF)، نقلًا عن الشرطة المحلية، بأن عدة أشخاص أُصيبوا بجروح خطيرة، بينهم طلاب ومعلمون، مضيفة أن المشتبه به، وهو تلميذ، يُعتقد أنه انتحر.


وقالت الشرطة النمساوية، إن عملية أمنية واسعة جارية في شارع يسمى دريرشويتزينجاسي، والذي توجد به مدرسة ثانوية، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.

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شرطة النمسا هجوم على مدرسة قتل اشخاص
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