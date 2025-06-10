رغم خلافه مع ماسك.. ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس لديه أي خطط لإيقاف خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض لكنه قد ينقل سيارة "تيسلا" خارجه، بعد توتر كبير في علاقته مع الملياردير إيلون ماسك.

وأضاف ترامب: "قد أنقل السيارة تيسلا قليلا، لكنني لا أعتقد أننا سنفعل ذلك مع ستارلينك، إنها خدمة جيدة"، في إشارة إلى شركة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي توفر خدمة النطاق العريض عالي السرعة، وهي وحدة تابعة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها ماسك.

وفي مارس، قال ترامب: إنه اشترى سيارة "تيسلا" حمراء موديل إس من ماسك، حليف ترامب المقرب آنذاك.

لكن مسؤولا بالبيت الأبيض قال الأسبوع الماضي إن ترامب قد يتخلص من السيارة بعد نشوب خلاف علني بين الرئيس وماسك، وفقا لسكاي نيوز.

وشوهدت سيارة "تيسلا" متوقفة في البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصرّح ترامب يوم السبت، أنه لا ينوي إصلاح العلاقات مع ماسك لكنه قال الإثنين: إنه لن تكون لديه مشكلة إذا اتصل به ماسك.

وأوضح ترامب: "لقد كانت علاقتنا جيدة، وأتمنى له الخير".

وردّ ماسك برمز تعبيري على شكل قلب على مقطع فيديو على موقع "إكس" يظهر تصريحات ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، تبادل ترامب وماسك سيلا من الإهانات بعد أن ندد أغنى رجل في العالم بمشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق.