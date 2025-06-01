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رئيس الوزراء السوداني يعلن حل الحكومة ويكلف الأمناء العامين بتسيير الأعمال

11:20 م الأحد 01 يونيو 2025

كامل الطيب إدريس

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وكالات

قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن رئيس الوزراء الجديد كامل إدريس أبلغ طاقم الحكومة، خلال اجتماع عقده الأحد، بقرار حل الحكومة وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وعقد إدريس أول اجتماع له مع طاقم الحكومة بعد أداء اليمين وتوليه المنصب رسميًا، متعهدًا بالعمل لخدمة الوطن وتحقيق العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة.

وخلال كلمة للشعب السوداني، أكد إدريس على ضرورة المساواة بين جميع القوى السياسية والفعاليات، مشيرًا إلى أنه سيكون قريبًا من المواطن السوداني، ومستشعرًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وتعهد بالعمل بإخلاص لتلبية احتياجات الشعب.

وشدد على أن الأمن القومي وسيادة الدولة عبر القضاء على التمرد والمليشيات المتمردة تعد من أولويات الحكومة الوطنية العاجلة.

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