الدفاع الروسية: استهدفنا كتيبتين أوكرانيتين بصاروخ "إسكندر"

وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الأحد، إن قواتها استهدفت بصاروخ إسكندر معسكر كتيبتين أوكرانيتين بميدان نوفوموسكوفسك للتدريب في دنيبروبيتروفسك.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن الأنظمة الدفاعية الروسية دمرت 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وبيلجورود وليبيتسك مساء اليوم.

وذكر مسؤول أمني أوكراني لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، اليوم الأحد، أن كييف دمرت أكثر من 40 طائرة روسية في هجوم بطائرات مسيرة داخل عمق الأراضي الروسية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بدعوى تطرقه إلى تفاصيل خاصة بالعمليات، إن الإعداد لتنفيذ الهجوم استغرق أكثر من عام ونصف العام وأشرف عليه شخصيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف المسؤول أن العملية تضمنت نقل الطائرات المسيرة في حاويات تحملها الشاحنات إلى عمق الأراضي الروسية.

واستهدفت الطائرات المسيرة قواعد جوية منها قاعدة بيلايا الجوية في منطقة إيركوتسك الروسية، التي تبعد أكثر من 4000 كيلومتر (2500 ميل) عن أوكرانيا.

وتم الكشف عن الهجوم في اليوم ذاته الذي أعلن فيه زيلينسكي أن أوكرانيا سترسل وفدا إلى إسطنبول للمشاركة في جولة جديدة من محادثات السلام المباشرة مع روسيا غدا الاثنين.