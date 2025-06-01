العراق يشرع بحفر 15 بئرا نفطية

بغداد - (د ب أ)

صرح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الأحد بأن ثلاث شركات شرعت في أعمال حفر 15 بئرا نفطية.

وقال وزير النفط العراقي ، خلال حضوره مراسم توقيع عقد بين شركات الحفر العراقية والاستكشافات النفطية وشركة نفط الشمال ، :"لقد وقعت الشركات الثلاث عقدا لحفر بئر كفري أ الاستكشافي وبما يعني المباشرة بتنفيذ البرنامج الحكومي لحفر 15 بئراً استكشافياً ستنفذها الوزارة بالجهد الوطني لتعظيم الاحتياطات النفطية والغازية في العراق".

وذكر أن الوزارة تعمل على" تعزيز مكانة العراق بين الدول المنتجة للنفط من خلال زيادة الاحتياطيات النفطية والغازية".

ويعمل العراق حاليا على تنفيذ سلسلة مشاريع سواء بالجهد الوطني أو بالتعاون مع شركات أجنبية لزيادة الطاقات الانتاجية للنفط والخام والغاز من خلال حفر الآبار الاستكشافية في وسط وجنوب وشمالي البلاد لزيادة الاحتمالات الهيدروكربونية المتواجدة لتعزيز المخزون الهيدروكربوني .