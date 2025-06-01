إصابة 14 شخصًا في حادث سير بألمانيا

أوديلتسهاوزن -(د ب أ)

أصيب 14 شخصا على الأقل في حادث سير على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة ميونخ الألمانية.

وأعلنت الشرطة اليوم الأحد أن سائق سيارة البالغ من العمر 49 عاما لم ينتبه إلى نهاية تكدس مروري واصطدم بخمس مركبات أخرى بسرعة عالية، ما تسبب في تصادم عدة مركبات.

وبحسب البيانات، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة في الحادث، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، والتي نُقلت إلى المستشفى على متن مروحية إنقاذ. وأصيب السائق المتسبب في الحادث وعشرة أشخاص آخرون بجروح طفيفة. ونُقل المصابون إلى مستشفيات أو تلقوا العلاج في موقع الحادث من قِبل مسعفين.

وسحبت الشرطة رخصة القيادة من السائق المتسبب في الحادث، ولم يتضح بعد ما إذا كان السائق في حالة كانت تسمح له بالقيادة خلال وقوع الحادث. واستُدعي خبير للمساعدة في التحقيق. وأُغلق الطريق السريع لعدة ساعات حتى وقت متأخر من مساء أمس.