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بينهم 3 أطفال.. ارتفاع حصيلة المصابين بحادث قطار روسيا لـ69 شخصا

08:12 ص الأحد 01 يونيو 2025

حادث قطار ركاب روسيا

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وكالات

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك بغرب روسيا ألكسندر بوجوماز، أن عدد المصابين في حادث خروج قطار ركاب عن سكته بعد انهيار جسر جنوب غرب مدينة بريانسك الليلة الماضية، ارتفع إلى 69 شخصا.

وقال: "حتى هذه الساعة بلغ عدد المصابين 69 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال"، مضيفا أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، بينهم طفل واحد، إذ أنه تم نقل 44 شخصا إلى المستشفى، بينما يخضع 22 شخصا للمتابعة الطبية.

وفي وقت سابق أفاد حاكم بريانسك بمصرع 7 أشخاص جراء الحادث وإصابة 33 آخرين، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت السلطات المحلية أعلنت أنها تلقت بلاغا عن انهيار جسر للسيارات في منطقة فيجونيتشسكي الساعة 22:50 مساء السبت، بعد أن أفادت شركة "سكك حديد موسكو" بانحراف قطار ركاب عن السكة في موقع الحادث الذي قالت إنه وقع نتيجة "تدخل غير رقانوني في عمل منظومة النقل".

وأعلنت إدارة التحقيقات الإقليمية في مجال النقل التابعة للجنة التحقيق الروسية أن محققيها يعملون على تحديد ملابسات الحادث.

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