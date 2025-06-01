مبعوث أمريكا لأوكرانيا: بوتين محق في أن الناتو يخوض حربا ضد روسيا



وكالات

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حق في أن الناتو يشن حربا بالوكالة ضد روسيا.

وقال كيلوج تعليقا على قرار ألمانيا المحتمل البدء في توريد صواريخ تاوروس المجنحة طويلة المدى إلى أوكرانيا: "وهو الرئيس الروسي يعتقد أن هذه في الوقت الحالي هي أيضا حرب بالوكالة لحلف الناتو، والأمر بصراحة كذلك فعلا إلى حد ما. وأعني هنا، انظروا إلى ما قدمته الدول الأوروبية من دعم لأوكرانيا. أعني، بوتين يرى ذلك ويدركه بوضوح".

وفي حديثه عن تقدم المفاوضات الروسية الأوكرانية، ذكر كيلوغ أن الولايات المتحدة، "لم تتلق بعد" الاقتراح الروسي بخصوص المذكرة، وفقا لروسيا اليوم.

وخلال ذلك أفاد كيلوغ بأنه بعد اتصالات مع الأوروبيين في لندن تم إعداد وثيقة من 22 نقطة تتضمن وقف إطلاق النار في الجو والبر والبحر، لكن أيا من الطرفين لم يكن راضيا عنها بشكل كامل.

وأعرب المبعوث الأمريكي عن ثقته في أن الصراع في أوكرانيا، سينتهي سلميا، مشيرا إلى أنهم يعملون بجد على هذا الاتجاه.

وشدد على أنه إذا كان هناك من يستطيع فعل ذلك، فهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "الجميع يبذلون جهودا حثيثة لتحقيق ذلك".