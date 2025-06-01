دونالد ترامب يسحب ترشيحه لحليف إيلون ماسك لقيادة وكالة ناسا



وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب ترشيحه للملياردير جاريد إيزاكمان، حليف إيلون ماسك والمقرب منه، لتولي قيادة وكالة ناسا للفضاء.

كان ترامب قد أعرب في ديسمبر الماضي قبل عودته إلى الرئاسة عن رغبته بأن يكون إيزاكمان، رائد الأعمال وأول رائد فضاء غير محترف يسير في الفضاء، مدير ناسا المقبل.

لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت السبت، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن ترامب سيسحب هذا الترشيح بعدما علم أن إيزاكمان قدم تبرعات لديمقراطيين بارزين.

وذكر البيت الأبيض في رسالة بريد إلكتروني: "من الضروري أن يكون الرئيس القادم لوكالة ناسا متوافقا تماما مع برنامج الرئيس ترامب (أمريكا أولا)"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "سيعلن الرئيس ترامب مباشرة عن بديل له قريبا".

ويبدو أن هذه الخطوة تمثل تجاهلا للملياردير إيلون ماسك الذي تنحى الجمعة، عن منصبه في قيادة وزارة الكفاءة الحكومية.

ووفقا للتقارير، فقد مارس ماسك ضغوطا مباشرة على الرئيس ليتولى إيزاكمان الذي كانت له تعاملات تجارية مهمة مع شركة سبايس إكس، المنصب الأعلى في وكالة ناسا، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال وجود تضارب مصالح.

ومع ظهور الخبر، أكد ماسك على منصة إكس: "أنه من النادر العثور على شخص بهذه الكفاءة وطيبة القلب".

وبرز إيزاكمان مؤسس شركة "شيفت 4 للمدفوعات" البالغ 42 عاما كشخصية رائدة في مجال رحلات الفضاء التجارية من خلال تعاونه البارز مع سبايس إكس.

وقد صنع إيزاكمان التاريخ في سبتمبر الماضي عندما خرج من مركبة "كرو دراغون" لينظر إلى الأرض من الفضاء وهو يمسك بالهيكل الخارجي للمركبة، في أول عملية سير في الفضاء يقوم بها مدني ورائد فضاء غير محترف.