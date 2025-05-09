باكستان: 100 مقاتلة باكستانية وهندية خاضوا معركة جوية لمدة ساعة يوم الأربعاء

وكالات

‌‏قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن القوات الجوية الباكستانية، الجمعة، إن المقاتلات الباكستانية استخدمت الصاروخ "بي.إل-15" الصيني في المعركة الجوية مع الهند.

‌‏وأشارت القوات الجوية الباكستانية، إلى أن أكثر من 100 طائرة باكستانية وهندية اشتبكت لمدة ساعة أول أمس الأربعاء.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر أمني باكستاني، الخميس، أن المناوشات الجوية مع الهند كانت من أكبر وأطول المناوشات في تاريخ الطيران الحديث.

ولفت المصدر الأمني الباكستاني، إلى أن سلاح الجو الهندي اضطر في بعض الأحيان إلى شن غارات جوية متعددة على هدف بعينه، مضيفا "جيشنا تمكن من تقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

وكان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، قال إن الجيش الهندي خاض معركة جوية ضد المقاتلات الهندية استمرت لساعة كاملة.