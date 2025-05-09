مسؤولون إسرائيليون: قرار ترامب بشأن الحوثيين اعتُبر محاولة للانسحاب من المواجهة

وكالات

قالت مجلة "إيبوك" العبرية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، الجمعة، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقاف الهجمات على جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن كان مفاجئا للجميع.

وأشار مسؤولون أمنيون، إلى أن قرار ترامب اعتُبر محاولة للانسحاب من المواجهة بالبحر الأحمر ولو على حساب إسرائيل، موضحين أن سبب القرار الأمريكي سياسي قبل زيارة ترامب لدول الخليج وتحديات تكتيكية واستراتيجية.

وأعلن الرئيس الأمريكي قبل يومين، وقف الهجمات على الحوثيين في اليمن بعد إجراء محادثات برعاية عمانية.

وقال ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة حققت نتائج جيدة مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن بعد أن تعرضوا لضربات عنيفة.

وأشاد ترامب بالجماعة اليمنية الموالية لإيران، قائلا: "وجهنا ضربات قاسية للحوثيين وكانت لهم قدرة كبيرة على تحمل عقابنا وأظهروا شجاعة كبيرة".