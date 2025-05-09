باكستان: مقتل 12 مدنيًا وإصابة 51 بقصف هندي على كشمير

وكالات

أعلن الدفاع المدني في الشطر الباكستاني من كشمير، الجمعة، مقتل 12 مدنيا وإصابة 51 في قصف المدفعية الهندية قرى حدودية.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، إن الحكومة الهندية أمرت إدارات موانئ البلاد بتعزيز إجراءاتها الأمنية.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن البحرية الهندية بدأت عملية انتقامية إثر تصعيد كبير من جانب باكستان.

وأشارت وسائل الإعلام الهندية، إلى أن اجتماعا رفيع المستوى سيعقد في وزارة الدفاع لبحث تطورات التصعيد الباكستاني، موضحة أن وزير الدفاع الهندي راجناث سينج يترأس اجتماعا مهما مع رئيس الأركان وقادة القوات المسلحة.

وذكر الجيش الهندي، أن القوات الباكستانية شنت هجمات عدة بمسيرات وذخائر على طول الحدود الغربية الليلة الماضية.

وفي المقابل، أكد وزير الإعلام الباكستاني عطالله تارار أن الجيش الباكستاني لم يقم بأي أعمال هجومية على مناطق داخل كشمير الهندية أو خارج الحدود الدولية.