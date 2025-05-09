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الهند: القوات البحرية تبدأ عملية انتقامية إثر تصعيد كبير من جانب باكستان

09:47 ص الجمعة 09 مايو 2025

البحرية الهندية أرشيفية

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وكالات

قالت وسائل إعلام هندية، الجمعة، إن البحرية الهندية بدأت عملية انتقامية إثر تصعيد كبير من جانب باكستان.

وأشارت وسائل الإعلام الهندية، إلى أن اجتماعا رفيع المستوى سيعقد في وزارة الدفاع لبحث تطورات التصعيد الباكستاني.

وذكر الجيش الهندي، أن القوات الباكستانية شنت هجمات عدة بمسيرات وذخائر على طول الحدود الغربية الليلة الماضية.

وفي المقابل، أكد وزير الإعلام الباكستاني عطالله تارار أن الجيش الباكستاني لم يقم بأي أعمال هجومية على مناطق داخل كشمير الهندية أو خارج الحدود الدولية.

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