13 صورة ترصد أول ظهور لبابا الفاتيكان الجديد أمام العالم

القاهرة- مصراوي

هتف الآلاف من المتواجدين اليوم أمام المقر الباباوي في الفاتيكان، عندما بدأ الدخان الأبيض يتصاعد من فوق كنيسة سيستينا، في إشارة إلى اختيار بابا جديد للفاتيكان.

وتعالت الهتافات مجددًا حين أُعلن أن البابا الجديد هو أول بابا في التاريخ من مواليد الولايات المتحدة، وسيتخذ اسم البابا ليو الرابع عشر.

وعينت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست زعيمًا جديدًا لها يوم الخميس. وسيتخذ اسم البابا ليو الرابع عشر.

تم الإعلان عن قرار اختيار البابا الجديد بعد وقت قصير من رؤية الدخان الأبيض يتصاعد من سقف كنيسة سيستين. ويأتي هذا بعد يومين من عزل 133 كاردينالًا كاثوليكيًا من جميع أنحاء العالم لاتخاذ القرار.

تم الإعلان عن الاختيار بينما تدفقت حشود كبيرة إلى ساحة القديس بطرس في مدينة الفاتيكان، وهم يهتفون "عاش البابا!".

وفي وقت سابق، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار تولي الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست زعيمًا للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "تهانينا للكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست، الذي تم تسميته للتو البابا. إنه لشرف كبير أن ندرك أنه أول بابا أمريكي. يا له من إثارة، ويا له من شرف عظيم لبلادنا. أتطلع إلى مقابلة البابا ليو الرابع عشر. ستكون لحظة ذات مغزى للغاية".