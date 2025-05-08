أول أمريكي يتولى المنصب.. من هو روبرت بريفوست بابا الفاتيكان الجديد؟

القاهرة- مصراوي

بعد عدة جولات تصويت استمرت يومين، تم انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست، الذي نشأ في شيكاغو، ليصبح أول بابا أمريكي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. واختار بريفوست اسم البابا ليو الرابع عشر، وتم تقديمه للجماهير خارج بازيليك القديس بطرس في روما مساء الخميس.

تم انتخاب الكاردينال الأمريكي المولد روبرت ف. بريفوست بابا للفاتيكان. ويعرف في روما بلقب "اليانكي اللاتيني"، وقد عمل لمدة 20 عامًا في أفقر أحياء بيرو، حتى أصبح مواطنًا متجنسًا هناك. يعد بريفوست أول أمريكي يتم انتخابه بابا، وسوف يتولى قيادة الكنيسة التي شهدت تغييرات جذرية خلال فترة بابوية البابا فرنسيس، الذي توفي في وقت سابق من هذا العام.

الكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست، المولود في شيكاغو والذي أصبح أول بابا مولود في أمريكا، قضى معظم مسيرته المهنية خارج الولايات المتحدة، حيث خدم المهمشين والمحرومين.

يُعرف في روما بلقب "اليانكي اللاتيني"، وقد عمل لعشرين عامًا في أفقر مناطق بيرو، ووقع في حب البلاد لدرجة أنه أصبح مواطنًا متجنسًا. هذا الالتزام يعكس إرث البابا فرانسيس، الأرجنتيني الذي أصبح أول زعيم للكنيسة الكاثوليكية من أمريكا الجنوبية.

استعان به البابا فرانسيس في عدة مناسبات. ففي عام 2022، كلفه بالإشراف على إصلاح ثوري: إضافة ثلاث نساء إلى الهيئة التي تقرر ترشيحات الأساقفة للبابا. ومع ذلك، يُعتبر خليفته أكثر اعتدالًا، وعمليًا، وحذرًا.

في اختياره لبريفوست، البالغ من العمر 69 عامًا، تجاهل مجمع الكرادلة في روما مزاعم بأنه أساء التعامل مع قضايا اعتداء جنسي أو فشل في اتخاذ إجراء بحق كهنة في كل من بيرو والولايات المتحدة.

قال جون موريس، اللاهوتي والقس السابق الذي كان في روما لمتابعة الانتقال كمساهم في فوكس نيوز: "لقد تم اختياره رغم أنه كان بمثابة لغز للكرادلة، وخاصة الأمريكيين، لأنه قضى حياته خارج الولايات المتحدة".

نشأ بريفوست في الجانب الجنوبي من مدينة شيكاغو، حيث كان يعبد في كنيسة "القديسة مريم للصعود" في شارع إيست 137. وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن والده، من أصول فرنسية وإيطالية، كان معلّمًا وخدم كمدرّس ديني في الكنيسة، وأن والدته، من أصول إسبانية، كانت أمينة مكتبة. وكان رجال الدين يزورون منزل عائلته من جميع أنحاء إلينوي للاستمتاع بالطعام الشهي الذي كانت تعده والدته، حسبما ذكرت منصة "ذا بيلار"، وهي مشروع إعلامي كاثوليكي.

عمل كخادم مذبح عندما كان شابًا، والتحق بمدرسة الرعية، ثم بمدرسة ثانوية دينية. التحق بجامعة فيلانوفا وتخرج منها بدرجة بكالوريوس في الرياضيات عام 1977. تمّت رسامته كاهنًا بعد خمس سنوات، ثم حصل على دكتوراه في القانون الكنسي من جامعة القديس توما الأكويني الحبرية في روما. ثم بدأ مسيرة خدمة دامت عقدين في بيرو، معظمها ككاهن أبرشي ومبشر.

يتقن بريفوست اللغات الإنجليزية، والإسبانية، والبرتغالية، والإيطالية، والفرنسية، وقد انتُخب مرتين كرئيس أعلى لرهبنة القديس أغسطين، وهي رهبنة دولية تصف نفسها عبر موقعها الإلكتروني بأنها "تعيش بتناغم، بقلب وعقل واحد في الطريق إلى الله"، حيث لا يملك الرهبان شيئًا خاصًا ويعيشون حياة جماعية.

تابع البابا فرانسيس مسيرة بريفوست لسنوات، وأرسله مجددًا إلى بيرو عام 2014 بعد أن عيّنه مديرًا رسوليًا لأبرشية شيكلايو في شمال غرب البلاد. وفي عام 2015، تم تعيينه أسقفًا هناك.

في عام 2023، عيّن البابا بريفوست في منصبين مزدوجين: رئيسًا للجنة الحبرية لأمريكا اللاتينية، ورئيسًا للدائرة الحبرية للأساقفة، وهي هيئة مؤثرة في الفاتيكان مسؤولة عن اختيار الأساقفة حول العالم. شغل هذا المنصب الأخير حتى وفاة البابا فرانسيس في 21 أبريل.

لم تعرقل مزاعم تتعلق بدوره في قضيتين منفصلتين من الاعتداء الجنسي من قبل كهنة في شيكاغو وبيرو مسيرته. حيث تعود القضية الأولى إلى نحو 25 عامًا، عندما كان بريفوست يرأس إقليم الأغسطينيين في شيكاغو. سُمح لكاهن، ثبت للكنيسة أنه اعتدى جنسيًا على قاصرين، بالبقاء في دير أغسطيني قرب مدرسة ابتدائية كاثوليكية. وقد نفى الفاتيكان أن بريفوست وافق على هذا الترتيب.

أما في بيرو، فقد أثيرت أسئلة مؤخرًا حول معرفته بادعاءات الاعتداء في أبرشية شيكلايو خلال فترة توليه الأسقفية. اتُهم كاهنان بالتحرش بثلاث فتيات صغيرات، وذكرت شكوى من شبكة الناجين من الاعتداءات الجنسية من قبل الكهنة (SNAP) هذا العام أن "بريفوست لم يفتح تحقيقًا وأرسل معلومات غير كافية إلى روما". مرة أخرى، نفى الفاتيكان ارتكاب بريفوست لأي خطأ.

وفي مقابلة له عام 2023 مع أخبار الفاتيكان، تحدث بريفوست عن الصفات الأساسية المطلوبة في قيادة الأسقف. وقال حينها: "تحدث البابا فرانسيس عن أربعة أنواع من القرب: القرب من الله، ومن الإخوة الأساقفة، ومن الكهنة، ومن كل شعب الله". وأضاف: "لا يجب أن نستسلم لإغراء العيش في عزلة، منفصلين في قصر، راضين بمكانة اجتماعية معينة أو بمستوى معين داخل الكنيسة".

وتابع: "ولا يجب أن نختبئ خلف فكرة عن السلطة لم يعد لها معنى اليوم. فالسلطة التي نملكها هي لخدمة الآخرين، لمرافقة الكهنة، ولنكون رعاة ومعلمين".