إعلان

تصل لـ100 ألف ريال.. السعودية: غرامة مالية لكل من حاول أداء الحج دون تصريح

02:10 م الخميس 08 مايو 2025

مناسك الحج أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الرياض- (د ب أ)

أكدت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما".

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مناسك الحج السعودية غرامة مالية أداء الحج دون تصريح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 أخطاء أدت للكارثة.. ماذا قالت التحقيقات في انفجار خط غاز الواحات؟
نتائج معاينة حريق خط الغاز بأكتوبر.. المهندسين: مقاول كسر خط الغاز وردمه دون إخطار
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة