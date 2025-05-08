زيلينسكي يهاجم احتفالات روسيا بذكرى النصر على ألمانيا: استعراض للوقاحة

(وكالات)

علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، على مناسبة احتفال روسيا بمرور 80 عامًا على "ألمانيا النازية" في الحرب العالمية الثانية، داعيًا العالم إلى "محاربة الشر الروسي معًا"، وذلك في خطاب ألقاه.

وفي خطابه، وصف زيلينسكي، الاحتفالات الضخمة التي تحييها موسكو بأنها "استعراض للوقاحة والأكاذيب".

وفي كلمته، قال زيلينسكي: "يجب أن يُحارب (الشر)، معا، بعزيمة وبقوة"، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية المستمرة على بلاده، منذ أكثر من ثلاث سنوات، يُمثل امتدادًا للشر الذي هزمه العالم في الحرب العالمية الثانية، على حد تعبيره.

ورغم إعلان روسيا وقفًا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بدأ عند منتصف الليل بتوقيت موسكو أكد الجيش الأوكراني، عبر متحدثه في الجبهة الشرقية فيكتور تريهوبوف، أن القوات الروسية واصلت شن الهجمات بعد موعد وقف إطلاق النار، مستهدفة عدة مواقع في الشرق الأوكراني.

ووفقًا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، وقعت 196 اشتباكًا عسكريًا حتى صباح الخميس، بعد 139 اشتباكًا خلال اليوم السابق، ما يعكس استمرارًا واضحًا في العمليات العسكرية رغم التعهد الروسي المؤقت بالتهدئة.