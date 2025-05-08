رد الشرع على عدم ثقة الفرنسيين به لقيادته جماعة إرهابية سابقًا يثير تفاعلًا (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي عقده في باريس إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى فرنسا.

وأثار الشرع الجدل برده على سؤال صحفي فرنسي أشار إلى انعدام ثقة بعض الفرنسيين به، باعتباره "قائد جماعة متطرفة سابق"، وربط ذلك بهجمات إرهابية شهدتها فرنسا في السنوات الماضية.

هاد اكتر سؤال استفزني من المؤتمر الصحفي يعني بدي افهم كيف لهالدرجة الوضع سايب و عادي تنطرح هيك اسئلة تافهة للرئيس ؟

عيني عينك عم تتهمو بالمساهمة بالأحداث الارهابية يلي صارت بفرنسا و عم تقلو الفرنسيين ما بيثقو فيك🤦🏻‍♀️

بس كالعادة الشرع عرف يرد عليها و بيضها🤍 pic.twitter.com/bDWt8isOuC — د.سيِليِن🩺 (@cherryjunes) May 7, 2025

وردّ الشرع قائلًا: "نحن نتضامن مع كل ضحية سقطت جراء العبث الإرهابي، وسوريا أكثر من تعرضت للإرهاب، لقد قُصفت بالبراميل الكيماوية، واستنشق شعبها الغازات السامة، وغرق الكثير منهم في طريقهم إلى أوروبا هربًا من إرهاب النظام المجرم".

رد الرئيس أحمد الشرع:

ضربات دقيقة من الشرع أثناء نقاش دار معا ماكرون



الشرع يسلخ أم الأسئلة 🔥 pic.twitter.com/Nca5JUNdcz — جهاد بن محمد Jihad Mohammed (@AbwJhad84747) May 7, 2025

وأكد الشرع أن جماعته لم تكن لها "أي علاقة أو يد في أي عمل إجرامي وقع في أوروبا أو خارج سوريا"، مشددًا على أن "القتال كان موجّهًا ضد النظام، وتمّ بأمانة وشرف"، على حد تعبيره.

وأضاف أن قواته حرصت على عدم استهداف المدنيين، وأن المناطق التي تم تحريرها شهدت "حالة من العفو والمسامحة"، في مقابل ما وصفه بـ"جرائم النظام الذي كان يستهدف القرى والبلدات بلا تمييز".

رد الرئيس أحمد الشرع على سؤال صحفي " أنتم في بلد ضربته عدة ضربات ارهابية وفي فرنسا هناك من ليس له ثقة في حضورك هنا باعتبارك قائداً جهادياً سابقا؟" pic.twitter.com/bYTrCTtBN4 — Qasem (@Qasemqt) May 7, 2025

واختتم الشرع بالقول: "إذا كان الحديث عن أشخاص ارتكبوا جرائم في أوروبا، فهذا لا علاقة لنا به، بل نحن قاتلنا بشرف لتحرير سوريا، وأنقذنا المنطقة بأسرها من إرهاب النظام، الذي امتد أثره إلى أوروبا، بما في ذلك فرنسا".