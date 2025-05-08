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رد الشرع على عدم ثقة الفرنسيين به لقيادته جماعة إرهابية سابقًا يثير تفاعلًا (فيديو)

10:33 ص الخميس 08 مايو 2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

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القاهرة- مصراوي:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي عقده في باريس إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى فرنسا.

وأثار الشرع الجدل برده على سؤال صحفي فرنسي أشار إلى انعدام ثقة بعض الفرنسيين به، باعتباره "قائد جماعة متطرفة سابق"، وربط ذلك بهجمات إرهابية شهدتها فرنسا في السنوات الماضية.

وردّ الشرع قائلًا: "نحن نتضامن مع كل ضحية سقطت جراء العبث الإرهابي، وسوريا أكثر من تعرضت للإرهاب، لقد قُصفت بالبراميل الكيماوية، واستنشق شعبها الغازات السامة، وغرق الكثير منهم في طريقهم إلى أوروبا هربًا من إرهاب النظام المجرم".

وأكد الشرع أن جماعته لم تكن لها "أي علاقة أو يد في أي عمل إجرامي وقع في أوروبا أو خارج سوريا"، مشددًا على أن "القتال كان موجّهًا ضد النظام، وتمّ بأمانة وشرف"، على حد تعبيره.

وأضاف أن قواته حرصت على عدم استهداف المدنيين، وأن المناطق التي تم تحريرها شهدت "حالة من العفو والمسامحة"، في مقابل ما وصفه بـ"جرائم النظام الذي كان يستهدف القرى والبلدات بلا تمييز".

واختتم الشرع بالقول: "إذا كان الحديث عن أشخاص ارتكبوا جرائم في أوروبا، فهذا لا علاقة لنا به، بل نحن قاتلنا بشرف لتحرير سوريا، وأنقذنا المنطقة بأسرها من إرهاب النظام، الذي امتد أثره إلى أوروبا، بما في ذلك فرنسا".

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