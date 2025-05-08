إصابة 3 أشخاص في حادث دهس قرب الشانزليزيه بباريس



وكالات

أصيب 3 أشخاص بجروح، عندما صدمتهم سيارة قرب جادة الشانزليزيه في باريس، بينما كان مشجعو فريق "باريس سان جيرمان" يحتفلون بتأهل فريقهم لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد فريق أرسنال، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت شرطة العاصمة الفرنسية: إن الواقعة حدثت في شارع عمودي يتقاطع مع جادة الشانزليزيه عندما صدمت سيارة، في ظروف لم تحدّد حتى الآن، عمل متعمّد غير مؤكد في هذه المرحلة، 3 أشخاص.

وأضافت أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى، إذ أن أحدهم في حالة طوارئ مطلقة والآخرَين في حالة طوارئ نسبية، وفقا للغد.

ولاحقا تمّ إحراق السيارة، بحسب مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وأظهرت سيارة تحترق في شارع مارسو القريب من الشانزليزيه.